В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено

09.03.2019 23:00

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано два нарушения перемирия. Трижды противник применял запрещенное оружие. Потерь в рядах ВСУ не допущено, сообщили вечером 9 марта в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Согласно информации штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неприятель вел огонь по нашим позициям в районе Лебединского из минометов 120-го калибра.

А вблизи Крымского, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север, члены НВФ применили минометы калибров 120 и 82-мм.

Во всех случаях наши бойцы отвечали на провокации адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Источник : https://donpress.com