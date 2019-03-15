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В ОРДО обсуждают скорые переговоры Украины с РФ по Донбассу и Крыму
15.03.2019 15:42
На неподконтрольной части Донетчины среди «чиновников ДНР» активно распространяется информация, что в конце мая начале июня Украина якобы начнет с Россией переговоры по Донбассу.
Об этом в сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает donpress.com.
По его словам, такие слухи основаны на переговорах Киева с Москвой о признании аннексии Крыма. Тымчук пишет:
«В оккупационных администрациях «ДНР» все более активно циркулируют слухи о том, что «в конце мая — начале лета» между Украиной и РФ якобы начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписании «нового договора о мирном решении проблемы Донбасса». Особенно активно данная тема обсуждается в среднем звене «государственных служащих» «ДНР».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, переговоры, договор, ДНР, Тымчук
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