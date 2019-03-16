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Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко
Лидер «Союза добровольцев Донбасса», экс-главарь «ДНР» Александр Бородай рассказал, как в 2014 году вместе с убитым главарем ОРДО Александром Захарченко и «министром обороны» Владимиром Кононовым отменяли «дурацкие» распоряжения экс-главаря подразделений НВФ Игоря Гиркина — Стрелкова.
По словам Бородая, после Славянска Гиркин был совершенно «выжат» и отдавал «нелепые» приказы, пишет ДонПресс.
Также, он прокомментировал информацию о том, почему сделал своим «наследником Захарченко, а не Ходаковского, который по его словам был человеком «ахметовским»:
«Мне эту республику удалось отжать у Рената Леонидовича Ахметова. Ни в какие альянсы с Ахметовым я категорически не вступал. Хотя переговоры с ахметовскими людьми я вел, они были неизбежны и организовывал их Александр Сергеевич Ходаковский, который никак не мог стать моим наследником, в отличие от Захарченко».
При этом Бородай добавил, что, как человек Ходаковский ему нравился, хотя и был ненадежным.
Теги: Донбасс, ДНР, Бородай, Захарченко
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