Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ

05.03.2019 11:48

Экс-главарь «ДНР», лидер организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа членов НВФ Светлана Дрюк, известная по позывному «Ветерок» перешла на сторону ВСУ благодаря «медовой ловушке».

Он отметил, что речь идет об операции, выстроенной на «любовной связи с украинским бойцом», передает donpress.com.

Об этом Бородай заявил в интервью российскому изданию ФАН. Так, он уточнил:

«Во-первых, тут имел место явный шантаж родственными связями и детьми. В обычных условиях, когда нормально, женщины могут быть более усидчивыми, исполнительными и педантичными, чем мужчины, и прекрасно тянут лямку. Но когда наступает предельное психологическое, нравственное напряжение и появляется реальная угроза, женская психика часто ломается».

По его словам, на фронте женщину легче шантажировать:

«Для большинства женщин личностные семейные проблемы всегда будут доминировать над проблемами чести и долга перед страной и товарищами. И они легче и прочнее попадаются в так называемые «медовые ловушки».

Также, Бородай отметил, что судя по интервью Светланы Дрюк, он считает, что задействована именно такая «медовая ловушка». Он добавил:

«Западня была расставлена под эту конкретную даму. И сейчас она думает не о том, что предала родину, товарищей и свой народ, а о том, как у нее все будет замечательно с тем человеком, который служит в структурах СБУ».