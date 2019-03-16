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Архив - Донецкая область

«Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города

16.03.2019 12:49
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«Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях опубликовали фото центральной части города.

Так в одном из сообществ в соцсетях появилась подборка снимков, в комментарии к которому написано:

«Донецк: весна борется с зимой».

На снимках показаны весенние пейзажи Донецка, на многих из которых присутствует символика «республики» — выкрашенные в цвета «флага ДНР» фасады магазинов, билборды, рекламные щиты, передает donpress.com.



Теги: Донецк, Донбасс, зима, пейзаж, фото, флаг, весна, ДНР, соцсети
 
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