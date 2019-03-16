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«Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города
16.03.2019 12:49
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях опубликовали фото центральной части города.
Так в одном из сообществ в соцсетях появилась подборка снимков, в комментарии к которому написано:
«Донецк: весна борется с зимой».
На снимках показаны весенние пейзажи Донецка, на многих из которых присутствует символика «республики» — выкрашенные в цвета «флага ДНР» фасады магазинов, билборды, рекламные щиты, передает donpress.com.
Теги: Донецк, Донбасс, зима, пейзаж, фото, флаг, весна, ДНР, соцсети
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