«Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города

16.03.2019 12:49

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях опубликовали фото центральной части города.

Так в одном из сообществ в соцсетях появилась подборка снимков, в комментарии к которому написано:

«Донецк: весна борется с зимой».

На снимках показаны весенние пейзажи Донецка, на многих из которых присутствует символика «республики» — выкрашенные в цвета «флага ДНР» фасады магазинов, билборды, рекламные щиты, передает donpress.com.