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В зоне ООС под Авдеевкой сбит беспилотник членов НВФ

18.03.2019 18:30
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В зоне ООС под Авдеевкой сбит беспилотник членов НВФ

Сегодня в зоне боевых действий на Донбассе бойцы бойцы ВСУ сбили беспилотник подразделений НВФ. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в штабе отметили, что несмотря на перемирие, члены НВФ продолжают провокации против ВСУ:

«Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС».

В штабе добавили, что остатки сбитого беспилотника передали специалистам для изучения и идентификации.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Авдеевка, беспилотник, ООС
 
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