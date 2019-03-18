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В зоне ООС под Авдеевкой сбит беспилотник членов НВФ
18.03.2019 18:30
Сегодня в зоне боевых действий на Донбассе бойцы бойцы ВСУ сбили беспилотник подразделений НВФ. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, в штабе отметили, что несмотря на перемирие, члены НВФ продолжают провокации против ВСУ:
«Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС».
В штабе добавили, что остатки сбитого беспилотника передали специалистам для изучения и идентификации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, беспилотник, ООС
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