Оккупационные «власти ДНР» переименовывают поселок Байрак в Горловке в «Русский Край»

19.03.2019 08:26

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке старательно создают «поселок Русский Край». В настоящее время в «Русский Край» хотят переименовать поселок Байрак. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке постоянно пытаются «создать» в городе что-нибудь «русское». Неоднократно в сообщениях оккупационной «администрации» упоминалось «русское кладбище» в поселке Зайцево.

Затем, вместо «русского» кладбища, оккупационные «власти» начали «создавать» «поселок Русский Край». Об этом «поселке», который появился в воспаленных фантазиях пропагандистов «русского мира», регулярно делаются репортажи для местного или российского ТВ и «СМИ». На самом деле поселка нет. То, что выдается за «поселок» — пара улиц на окраине поселка Байрак, на которых живет 121 человек. В самом же поселке Байрак проживает несколько тысяч человек.

Но пропагандисты решили, что у «поселка» будет «глава администрации поселка». Это некая Анна Анатольевка, которая представляется в «интервью» российскому пропагандисту Алексею Смирнову «главой администрации». Самое главное, что, по мнению «главы», нужно поселку — «гуманитарка». Следует отметить, что «главы администраций» есть только в поселках Зайцево, Гольмовсикй, Пантелеймоновка и Озеряновка. Т.е. Анна Анатольевна решила сама себя назначить?

Оккупационные «власти» Горловки, по всей видимости, прониклись идеей «поселка Русский Край» и решили переименовать поселок Байрак. Переименовать Байрак, который, кстати, является одним из старейших мест Горловки, упоминаемым в исторических хрониках (первое упоминание 1707 год), будет слишком заметно. Поэтому, решили переименовывать «постепенно» — к названию Байрак стали приписывать Русский Край.

Так, на «сайте» оккупационной «администрации» появилось объявление «Автобус № 81 с поселком Байрак Русский Край будет следовать согласно графика….».

Как бы ни старались оккупационные «власти» и пропагандисты, но горловчане с негодованием относятся к их усилиям: «Не могу на карте найти посёлок русский край может переименовали?».