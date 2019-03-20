- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- Штраф с несколькими нулями: В «ДНР» комплексно проверят местный бизнес21:55
- Пушилин дал прогноз по мирному урегулированию конфликта на Донбассе21:19
- Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов20:25
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
«И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан
В подконтрольном пророссийским террористам Стаханове Луганской области местных жителей заставили вовсю праздновать пятую годовщину «присоединения» Крыма к России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский. Он отметил, что жителей резервации, использованную россиянами и назначенную «гирей на ноге Украины», вынудили радоваться за аннексированных крымчан.
Для того, чтобы «поздравить» крымчан, участники автопробега собрались возле въезда в город, выстроившись в колонну. «Крымчанам было тяжело, им тоже украинская власть устраивала блокады, лишала света газа водоснабжения, однако они выстояли», «Жители Донбасса тоже надеются, что в скором времени русская весна придет и на их землю», - отметили жители Стаханова. Отметим, что такое празднование вызвало шквал критики в сети.
«Сейчас они попразднуют и пойдут к хунте за лекарствами, жрачкой и биометрикой», «Этих дебилов назад в Украину?! На особых условиях?! Федерацию?!», «Пусть и дальше сидят в своем гетто!», «Несчастные и обманутые люди», «Никто ведь не говорил, что Родину предавать легко и приятно... Расплата грядет», - отмечается в комментариях.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, ЛНР
- Ярош пообещал освободить Крым, Донбасс и Кубань
- Ситуация готова полыхнуть: РФ пригнала в Крым еще не прошедший испытания корабль "Константин Рогачев"
- В Украине появились новые дорожные знаки
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"
- Турчинов озвучил план Украины на случай удара со стороны РФ
- В Крыму в ДТП пострадали двое дончан
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- Штраф с несколькими нулями: В «ДНР» комплексно проверят местный бизнес21:55
- Пушилин дал прогноз по мирному урегулированию конфликта на Донбассе21:19
- Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов20:25
- Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник проведет «прямую линию» с жителями Украины19:53
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- ООН назвала самые счастливые страны мира11:40
- Очень дождливо и не по-весеннему: синоптики рассказали о погоде в конце недели11:32
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО новейшие разработки российского вооружения11:00
- В Украине резко снизится стоимость газа: кто будет меньше платить10:45
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В Казахстане - новый президент10:25
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ