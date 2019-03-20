«И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан

20.03.2019 12:14

В подконтрольном пророссийским террористам Стаханове Луганской области местных жителей заставили вовсю праздновать пятую годовщину «присоединения» Крыма к России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский. Он отметил, что жителей резервации, использованную россиянами и назначенную «гирей на ноге Украины», вынудили радоваться за аннексированных крымчан.



Для того, чтобы «поздравить» крымчан, участники автопробега собрались возле въезда в город, выстроившись в колонну. «Крымчанам было тяжело, им тоже украинская власть устраивала блокады, лишала света газа водоснабжения, однако они выстояли», «Жители Донбасса тоже надеются, что в скором времени русская весна придет и на их землю», - отметили жители Стаханова. Отметим, что такое празднование вызвало шквал критики в сети.



«Сейчас они попразднуют и пойдут к хунте за лекарствами, жрачкой и биометрикой», «Этих дебилов назад в Украину?! На особых условиях?! Федерацию?!», «Пусть и дальше сидят в своем гетто!», «Несчастные и обманутые люди», «Никто ведь не говорил, что Родину предавать легко и приятно... Расплата грядет», - отмечается в комментариях.