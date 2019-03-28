Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение

28.03.2019 12:00

Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил в 28 километрах от временно неподконтрольного Луганска танки, пушки и минометы членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Как сообщили в миссии, по данным ОБСЕ, 21 танк (Т-64 -11 ед., Т-72 — 10 ед.), девять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), шесть противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм), 15 минометов (предположительно 2Б11 Сани, 120 мм) и девять зенитных ракетных комплексов (9К35 Стрела-10) на полигоне вблизи Мирного.

Кроме того, в ОБСЕ добавили, что пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) и две противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм) находятся на полигоне возле Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), пять МТ-ЛБ возле Первомайска (58 км к западу от Луганска).

Источник: https://donpress.com