Российский военный покончил с собой на Донбассе – разведка

24.07.2017 13:48

Стало известно о том, что на временно оккупированной территории Луганской области покончил жизни самоубийством российский военный.

Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания размещена на Facebook-странице украинской разведки. В частности, отмечается, что среди представителей личного состава оккупационных войск Российской Федерации начали наблюдаться новые случаи потерь небоевого характера и суицидов. Подчеркивается, что это могло быть вызвано издевательством российских офицеров, в связи с чем военнослужащие прибегли к самоубийству.



Например, накануне, 23 июля российский военный, который является представителем одного из подразделений седьмой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 армейского корпуса (Луганск) российских Вооруженных сил совершил суицид при помощи оружия.



«Для того, чтобы избежать ответственности, командование осуществляют представление не боевых потерь в качестве гибели на передовой позиции в процессе выполнения задач боевого характера», – заключили в разведке. Ранее сообщалось об использовании российскими вербовщиками ситуации с массовыми случаями дезертирством на Донбассе террористов, чтобы набрать наемников для отправки в Сирию.