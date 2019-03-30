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Архив - Донецкая область

КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном

30.03.2019 08:00
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КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном

В субботу, 30 марта, общественно-политический обозреватель "Трибун" в рамках проекта "Информационное сопротивление" встретится с главой ВГА Золотого и Катериновки Константином Ильченко и депутатом Рубежанского городского совета Денисом Денищенко.

Вместе с гостями "Трибун" обсудит проблемы прифронтовых городов, КПВВ в Станице Луганской, переселенцев и многое другое.

Эфир с Константином Ильченко запланирован на 13:30, с Денисом Денищенко - на 14:20.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте и канале в Youtube.



Теги: Донбасс, переселенцы, КПВВ
 
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