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Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
Митинг, который главари "ДНР" на деньги Кремля должны были организовать в Донецке по случаю президентских выборов, пришлось отменить. О причинах громкого решения руководства террористической "республики" рассказал в Twitter блогер, известный под ником "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA".
Сегодня, 31 марта, когда неоккупированная Украина голосует на выборах президента, в подконтрольном "ДНР" Донецке должна была состоятся многочисленная акция протеста. Оккупанты тщательно к нему готовились - всем бюджетникам под угрозой увольнений и отчислений было приказано в обязательном порядке принять в нем участие. "Протестовать" жителям "ДНР" приказали против украинских властей и якобы нелегитимности выборов. Однако не сложилось. В последний момент акция протеста была отменена. "Фашик Донецкий" уверяет, что причиной тому главари "республики", укравшие все деньги, выделенные Москвой на мероприятие. "Птица на хвосте принесла, что так называемый митинг 31-го отменили, ибо организаторы, они же оккупационные власти, проворовались… сп****ли все и даже туалетную бумагу", - поделился информацией блогер. По его данным, российские кураторы в шоке от произошедшего. Грядет "разбор полетов".
Новость вызвала ажиотаж в Сети. "Вроде на 7 апреля перенесли, бюджетникам сказали не расслабляться", - уточнила в комментариях жительница "ДНР". Другие отметили, что аналогичный митинг отменили и в оккупированном Луганске. По всей видимости, по той же причине. Примечательно, что скандал не вызвал удивления у украинцев - он вполне в стиле главаря "ДНР" и бывшего МММщика Пушилина. Над проворовавшимися террористами яростно стебутся. ""Русский мир" во всей его красе", - хохочут в Сети.
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, отмена, ДНР, Пушилин
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