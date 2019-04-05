Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс

05.04.2019 16:15

Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать следы военного присутствия в районе Мариуполя.

В последнем отчете Миссии зафиксирован 1 зенитный ракетный комплекс (9K33) у украинского поселка Приовражное, Никольский район (19 км северо-восточнее Мариуполя).