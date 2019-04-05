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Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс
05.04.2019 16:15
Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать следы военного присутствия в районе Мариуполя.
В последнем отчете Миссии зафиксирован 1 зенитный ракетный комплекс (9K33) у украинского поселка Приовражное, Никольский район (19 км северо-восточнее Мариуполя).
Теги: Донбасс, Мариуполь, ракетный комплекс
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