Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс

05.04.2019 16:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс

Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать следы военного присутствия в районе Мариуполя.
В последнем отчете Миссии зафиксирован 1 зенитный ракетный комплекс (9K33) у украинского поселка Приовражное, Никольский район (19 км северо-восточнее Мариуполя).



Теги: Донбасс, Мариуполь, ракетный комплекс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх