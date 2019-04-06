- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»17:41
Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ
За минувшие сутки подразделения НВФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями. В результате обстрелов снайперов противника один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС,
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял наших защитников:
трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия — вблизи поселка Пески;
дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;
дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь;
из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское;
из минометов 120-го калибра — возле села ВОДЯНОЕ;
дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия — в районе населенного пункта Новотроицкое;
из снайперского оружия — около города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» члены НВФ совершили пять обстрелов:
из минометов калибром 120 и 82 мм — вблизи поселка городского типа зайцев;
из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоалександровка;
из минометов калибром 120 мм — в районе населенного пункта Новолуганское;
из минометов 82-го калибра — у поселка Золотое-4;
из крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка городского типа Южное.
По данным украинской разведки, за сутки ВСУ уничтожив четырех и ранили еще четырех членов НВФ. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники «ЛДНР».
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз — и вооружения, запрещенного минского договоренностями.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери
- Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток
- В зоне ООС 10 обстрелов за сутки, ранены двое украинских военнослужащих
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами07:30
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского21:27
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз