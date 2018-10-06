Боевики поплатились за атаки на украинских военных

06.10.2018 08:06

За прошедшие сутки, 5 октября боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил, передает segodnya.ua.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды – калибра 82 мм.

Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополь и Гнутово. По защитникам Крымского, Луганского и Павлополь кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышеваха – противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, два боевика за прошедшие сутки были уничтожены, еще семь получили ранения.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.