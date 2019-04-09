Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию

09.04.2019 19:49

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что целью Донбасса является якобы "воссоединение с Россией", так как Украина им принесла лишь "массу погибших".

Это заявление боевика растиражировали местные СМИ, подконтрольные захватчикам, пишет from-ua

"Донбасс должен вернуться на Родину полноправным членом. Другого благоприятного пути для Донбасса я не вижу. Все, что дала нам Украина, и дает по сегодняшний день – это снаряды, разрушения, масса погибших, раненых, и блокада", – отличился бредовым заявлением оккупант.

Он утверждает, что на захваченном Донбассе "интеграционные процессы сейчас в достаточно интенсивной фазе".

"Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и относимся с пониманием к тому, что наш путь тяжелее и тернистей. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем", – сказал Пушилин.