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Архив - Донецкая область

КПВВ "Марьинка" снова работает

10.04.2019 10:30
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КПВВ "Марьинка" снова работает

По решению командующего объединенных сил сегодня с 07:00 восстановлено пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В связи со стабилизацией ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" по решению командующего объединенных сил сегодня с 07:00 восстановлено пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ
 
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