КПВВ "Марьинка" снова работает

10.04.2019 10:30

По решению командующего объединенных сил сегодня с 07:00 восстановлено пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В связи со стабилизацией ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" по решению командующего объединенных сил сегодня с 07:00 восстановлено пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка", - говорится в сообщении.