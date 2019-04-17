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Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»
На протяжении долгих пяти лет на Востоке украинского государства идет война. Страна-агрессор Российская Федерация всячески поддерживает и контролирует действия самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом «ЛДНР». Но, несмотря на это, украинские защитники уверенно продолжают держать под своим контролем ситуацию на Донбассе.
В частности, как пишет replyua.net, в интервью «ВВС Украина» командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что если бы с Луганской и Донецкой областей ушли войска России, то бойцы ВСУ могли бы в полной мере в кратчайшие сроки вернуть оккупированный Донбасс под контроль правительства Украины. В это же время он отметил, что такого рода вариант деоккупации в настоящее время изучается защитниками украинского государства.
Он отметил: «Что касается сроков, то операция по освобождению временно оккупированных земель украинского государства должны быть проведена очень и весьма скоротечно». Напомним, ранее Сергей Наев рассказал, что более двух тысяч российских офицеров были командированы в ряды «ЛДНР».
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, ЛНР
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