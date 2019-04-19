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В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки
19.04.2019 16:02
Ряды ликвидированных сепаратистов на временно оккупированной части Донбасса пополнил боевики по кличке Петрович с уголовной наружностью и татуировками. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новые данные о потерях российско-оккупационных войск на захваченной территории Донбасса, передает "Диалог.UA".
"7 апреля 2019 года "бригада 200-х" пополнилась очередным бойцом Игорем Никифоровым по кличке Петрович из Брянки. Все будет Украина, и победа за нами", - написал Штефан.
Теги: Донбасс, боевик, погиб
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