Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл

20.05.2019 22:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл

В Мариуполе ради меха хотели убить около 70 шиншилл. Животных спасли и теперь им ищут новых хозяев.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета
В МКП "Счастливые животные" поступил звонок от сына хозяина мехового производства, чтобы сотрудники приехали и забрали около 30 семей племенных шиншилл. За ними некому было следить, хозяева грозились выпустить их на улицу.
Сотрудники коммунального предприятия совместно с волонтерами и ветеринарами спасли животных. Сейчас зверьки временно находятся в Центре ветеринарной помощи «Западный», но им всем срочно нужен дом.
"Животные здоровы и в прекрасном состоянии. Возможно забрать шиншилл семьями, вместе с клеткой. Контактный тел. 097 705 55 95; 096 383 68 98", - сообщили в пресс-службе горсовета.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, шиншилла
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх