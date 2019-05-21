Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО

21.05.2019 08:53

С началом российской агрессии на Донбассе (2014 год,- ред.) американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

И вчера, 20 мая, украинские военные снова получила два серьезных подарка - еще две единицы современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 от правительства США, передает "Диалог.UA".

Торжественная передача прошла в поселке Дивички Киевской области, вручал сертификаты офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Гоф подчеркнул, что стоимость одной такой станции – более 1 миллиарда долларов. И эти радары уже мощно себя зарекомендовали на востоке Украины.

"США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашего государства", - подчеркнул Гоф. Сразу после торжественной части защитники Украины провели практические занятия с новым оружием.

К слову сказать, данные радары - это самые современные средства контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии, и РСЗО врага.