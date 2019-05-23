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Архив - Донецкая область

Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»

23.05.2019 20:02
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Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»

Сегодня стало известно о том, что командиры Вооруженных сил украинского государства получили поручение узнать у военнослужащих ВСУ на Донбассе о том, как они относятся к вероятным переговорам с боевиками «ЛДНР».

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Повернись живим», командирам воинских частей приказали узнать, как военные ВСУ относятся к вероятным переговорам с главарями террористических Луганской и Донецкой «народных республик». Отмечается, что такая информация содержится в документе, который сегодня, 23 мая получили в разных военных частях. 

Более того, отмечается, что документ был подписан, и он вступил в силу еще восемнадцатого мая. Кроме того отмечается, что во время совещания 18 мая у тогдашнего главы Генерального штаба Виктора Муженко вели разговоры о вероятных переговорах с Россией, а не главарями террористических «ЛДНР». Напомним, ранее мы уже сообщали, что главари донецких и луганских террористов Пушилин и Пасечник соответственно готовят обращение к Владимиру Зеленскому.



Теги: Донбасс, военные, ДНР, ЛНР
 
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