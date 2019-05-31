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Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"
У боевиков т.н. "Л/ДНР" вспышка смертельной болезни из-за решения оккупационных властей набирать в войска "кого попало". Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины, пишет Сегодня.
В составе российско-оккупационных войск продолжает расти уровень заболеваемости личного состава инфекционными и вирусными заболеваниями. В частности, с начала мая в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных.
"Большинство носителей указанных заболеваний – это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования "призывников", в т.ч. людей, которые были освобождены из тюрем. В то же время, неудовлетворительное состояние медицинского обеспечения личного состава в подразделениях противника приводит к выявлению инфицированных на поздних стадиях и распространения инфекционных заболеваний", – сообщает разведка.
Кроме того, оккупанты скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки, а выявленных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.
Как сообщали в ГУР в начале мая, Россия поставила под угрозу жителей "Л/ДНР", перестав отправлять лекарства на оккупированные территории в т.н. "гумконвоях". Любопытно, что у российских военных на Донбассе избыток медпрепаратов, но для мирных жителей они не предусмотрены.
Теги: Донбасс, болезни, ДНР, ЛНР, боевики
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