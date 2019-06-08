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Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал
На данный момент нужно исключить активное наступление ВСУ на Донбассе. Оно не станет для Украины спасением и принесет крупные потери силам ООС. "Апострофу" об этом сказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он считает, что наступление – авантюра, которая в данный момент нашей армии тех результатов, которые ждут, не даст.
"Разве это наш путь? Готовы ли мы положить несколько десятков тысяч наших военных, чтобы сдержать эту агрессию? Думаю, что нет", – подчеркнул генерал-лейтенант. По его словам, то давление, которое осуществляется на Кремль и боевиков со стороны союзников Украины - не достаточное. При этом генерал-лейтенант считает показательным, что Путин не поздравил с избранием Президента Украины Владимира Зеленского. "Когда нужно перемирие – российский президент дает команду. Когда нет команды, или отдается противоположная – происходит то, что сейчас. А мы вынуждены этого не допускать – они уважают только силу. Если будем сидеть по норам, то они будут продвигаться вперед, а это означает потери среди наших военных", – резюмировал Романенко.
Теги: Донбасс, жизнь, военные, наступление
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