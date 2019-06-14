Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО

14.06.2019 17:51

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила обнаружили и обезвредили более 40 противопехотных мин во время обустройства своих передовых позиций в районе Марьинки.

Об этом рассказали в пресс-центре штаба ООС, передает donpress.com.

По мнению специалистов, все эти мины не изготавливались на территории Украины и имеют маркировку страны-агрессора. В пресс-службе подчеркнули, что применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией. Украина имела пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире после Китая, России, США и Пакистана, который достался в наследство от СССР — он насчитывал шесть миллионов боеприпасов. Однако в 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию. Этот договор направлен на прекращение использования противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Последняя мина такого типа была ликвидирована в 2003 года на Донетчине. В пресс-службе уточнили, что Россия не является участницей Оттавской конвенции.

Справка штаба ООС: ПМН-2 — противопехотная фугасная мина нажимного действия. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги при взрыве заряда мины. Мина детонирует, когда человек наступает на датчик — черный крестообразный выступ на верхней плоскости ПМН.