Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки

14.06.2019 14:51

В Марьинке (Донецкая обл.) сегодня, 14 июня, в ходе обстрела пострадала целая семья, в том числе ребенок. Факт обстрела квалифицирован как теракт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, пишут Донецкие новости.

«Последствия утреннего обстрела боевиками Марьинки. Пострадала целая семья, в том числе 9-летний ребенок. В тяжелом состоянии 86-летний дедушка», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что полицейские работают на месте происшествия, документируют последствия и оказывают помощь населению. Факт обстрела квалифицирован как теракт.