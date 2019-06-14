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Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки

14.06.2019 14:51
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Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки

В Марьинке (Донецкая обл.) сегодня, 14 июня, в ходе обстрела пострадала целая семья, в том числе ребенок. Факт обстрела квалифицирован как теракт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, пишут Донецкие новости.
«Последствия утреннего обстрела боевиками Марьинки. Пострадала целая семья, в том числе 9-летний ребенок. В тяжелом состоянии 86-летний дедушка», – рассказали в полиции.
В пресс-службе также сообщили, что полицейские работают на месте происшествия, документируют последствия и оказывают помощь населению. Факт обстрела квалифицирован как теракт.



Теги: Донбасс, семья, дом, Марьинка, обстрел
 
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