Главная / Новости / Донецкая область / Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки
Последние новости раздела
- Армия РФ теряет технику и наемников: ВСУ успешно разгромили врага за попытку наступления на Донбассе15:09
- Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки14:51
- В Донецке утренним обстрелом повреждены три дома13:46
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки
14.06.2019 14:51
В Марьинке (Донецкая обл.) сегодня, 14 июня, в ходе обстрела пострадала целая семья, в том числе ребенок. Факт обстрела квалифицирован как теракт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, пишут Донецкие новости.
«Последствия утреннего обстрела боевиками Марьинки. Пострадала целая семья, в том числе 9-летний ребенок. В тяжелом состоянии 86-летний дедушка», – рассказали в полиции.
В пресс-службе также сообщили, что полицейские работают на месте происшествия, документируют последствия и оказывают помощь населению. Факт обстрела квалифицирован как теракт.
Теги: Донбасс, семья, дом, Марьинка, обстрел
Читайте также:
- На Донетчине семья построила эко-дом
- В Марьинке и Красногоровке из-за обстрелов боевиков разрушено 8 домов (ФОТО)
- Чиновники издеваются над сиротами, или Осколки многодетного счастья
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов
- В Марьинке и Красногоровке будут работать Центры поддержки семьи
- Вторая жизнь психолога из Артемовска
- Армия РФ теряет технику и наемников: ВСУ успешно разгромили врага за попытку наступления на Донбассе15:09
- Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки14:51
- В Донецке утренним обстрелом повреждены три дома13:46
- Прощай, асфальт: В Луганске после ливня на дорогах поплыли машины12:11
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- Армия РФ теряет технику и наемников: ВСУ успешно разгромили врага за попытку наступления на Донбассе15:09
- Пострадала целая семья, в том числе ребенок: В полиции рассказали об обстреле Марьинки14:51
- Стало известно, какие опасности будут подстерегать украинцев 14-17 июня14:09
- В партии "Слуга народа" назвали возможных союзников по коалиции14:00
- В Донецке утренним обстрелом повреждены три дома13:46
- Группа KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома (ВИДЕО)13:30
- Предложение России о заключении мирного соглашения: Украина опубликовала официальный ответ Москве13:22
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Журнал "Maxim" назвал самую сексуальную женщину года12:45
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции