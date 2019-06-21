В Донецке мощный пожар на территории завода

21.06.2019 08:32

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщили о пожаре на территории пластмассового завода, расположенного в Петровском районе города на улице Победы возле школы № 100.

О сильном возгорании дончане сообщили в нескольких сообществах в соцсети, передает donpress.com.

По словам дончан завод давно не работает и что стало причиной пожара неизвестно, также нет информации и о том, есть ли пострадавшие в ходе происшествия