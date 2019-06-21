Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке мощный пожар на территории завода

21.06.2019 08:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке мощный пожар на территории завода

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщили о пожаре на территории пластмассового завода, расположенного в Петровском районе города на улице Победы возле школы № 100.

О сильном возгорании дончане сообщили в нескольких сообществах в соцсети, передает donpress.com.

По словам дончан завод давно не работает и что стало причиной пожара неизвестно, также нет информации и о том, есть ли пострадавшие в ходе происшествия



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, завод, соцсети, пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх