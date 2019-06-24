Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"

24.06.2019 17:12

​Российские власти заявляют, что Евросоюз вновь может выбрать применение санкций в ответ на решение России выдавать паспорта жителям оккупированной части Донбасса.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью одному из российских информационных агентств с возмущением прокомментировал информацию о том, что ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса паспортов РФ.

Грушко заявил о бесчеловечной политике украинских властей по отношению к жителям оккупированных российскими военными территорий, напоминая о тяжелой жизни на захваченной Москвой части Донбасса.



Источник: www.dialog.ua