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Архив - Донецкая область

Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"

24.06.2019 17:12
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Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"

​Российские власти заявляют, что Евросоюз вновь может выбрать применение санкций в ответ на решение России выдавать паспорта жителям оккупированной части Донбасса.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью одному из российских информационных агентств с возмущением прокомментировал информацию о том, что ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса паспортов РФ.

Грушко заявил о бесчеловечной политике украинских властей по отношению к жителям оккупированных российскими военными территорий, напоминая о тяжелой жизни на захваченной Москвой части Донбасса.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Евросоюз, ДНР, ЛНР
 
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