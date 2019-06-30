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В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»
30.06.2019 17:15
На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») запланирована реконструкция. Схема будет подписана 1 июля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «правительство», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что принято решение сместить площадку на несколько метров, чтобы минимизировать спил дубовой рощи. «В понедельник (1 июля – прим.) схема будет подписана. Данная территория разминирована. В понедельник на площадке уже будут работать геодезисты», – заявили в «правительстве».
Теги: Донбасс, реконструкция, ДНР, КПП
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