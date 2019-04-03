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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем временно закроют КПВВ

03.04.2019 19:00
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Под Мариуполем временно закроют КПВВ

Под Мариуполем КПВВ «Гнутово» будет временно закрыто на реконструкцию. Об этом сообщает «Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины» на своей странице в Facebook.

Так, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в Донецкой области продолжаются работы по реконструкции и развития контрольных пунктов въезда-выезда. Для обеспечения безопасности проведения работ в период с 5 по 7 апреля КПВВ «Гнутово» временно приостановит работу.

«Это минимальное количество времени, необходимое для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на КПВВ «Гнутово» уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Кроме того, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан и просит учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Источник:  https://mrpl.city 


Теги: Донбасс, Мариуполь, реконструкция, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
 
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