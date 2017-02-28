Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений

28.02.2017 14:40

Штаб блокады требует от Президента Украины огласить все документы по Минским соглашениям. Сообщение об этом есть на "Фейсбук"- странице «Штаб блокады торговли с оккупантами».

«Штаб блокады обращается к президенту Украины с требованием обнародовать все документы, подписанные от имени Украины в Минске», - указано в сообщении. Блокирующие торговлю с ОРДЛО утверждают, что в своем интервью заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что т. н. "национализация" предприятий главарями «ЛДНР» будет расценено как нарушение Минских соглашений. Также «Штаб блокады" утверждает, что Тарута заявлял о том, что "они (российские наемники) не трогают наши предприятия, так как они прописаны в списках Минска".

«Анализируя эти высказывания, а также понимая, что без предварительной договоренности с оккупационными властями РФ настолько масштабные торговые отношения во время войны невозможны, Штаб обращается с требованиями к Президенту Украины: немедленно обнародовать все документы, которые подписаны в Минске лично президентом или его представителями, а также представителями страны-агрессора», - указано в сообщении.

Также Штаб блокады торговли с оккупантами выходит из переговорного процесса с премьер-министром Украины.

"Сегодня в средствах массовой информации был распространен ультиматум "руководства" так называемых "ЛНР-ДНР" организаторам торговой блокады. Российские наемники, убийцы украинских воинов требуют к 01.03.2017 года прекратить блокаду торговли с оккупантами. Позже к этим требованиям присоединился официальный Кремль, который устами пресс-секретаря Путина Пескова поддержал требования Захарченко и Плотницкого и выразил удивление бездействию украинской власти в отношении участников блокады торговли на крови", - указано в заявлении Штаба.

Источник 0629.com.ua