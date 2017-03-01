Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики

01.03.2017 11:40

В последние сутки ультиматума "ДНР/ЛНР" в безвыходном положении оказались не только собственники украинских предприятий, находящихся на неподконтрольной Украине территории. В тупик зашел и сам президент Украины Петр Порошенко, который стал перед выбором - разогнать блокаду силой или же смириться с тем, что его слово и даже решение СНБО ничего не значит. По данным источников Страны в АП, первоначально рассматривался вариант договорится с участниками блокады о компромиссе.

Мол, принимается специальный закон о торговле с неподконтрольными территориями, где вводятся запрет на торговлю, но разрешается провоз ключевых товаров - угля и руды (так называемого критического импорта). Но эта идея разбилась о непримиримость кураторов блокады.

После ультиматума сепаратистов, когда счет пошел на часы, начали рассматриваться варианты и силового разгона (по слухам, таковой планировался в ночь со вторника на среду - как раз в то время, когда истекает ультиматум). Но будет ли он - пока непонятно. На момент данной публикации он еще не начался.

В целом, удивительная беспомощность власти в деле пресечения блокады, которую они сами охарактеризовали как вредительскую, требует пояснений. Почему так все произошло?

Тяжелый выбор для Порошенко

Месяц-другой назад в критическую ситуацию из-за блокады никто не верил. Когда в декабре 2016 года ряд инициаторов, в числе которых были депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, а также основательно батальона Айдар Валентин Лихолит (позывной "Батя", обвиняемый в тяжких преступлениях) призвали остановить "торговлю с оккупантами", многие считали, что они едва ли продержатся до годовщины трагических событий на Майдане.

Когда оказались заблокированы ключевые железнодорожные пути, по которым с неподконтрольных территорий шел уголь, местная полиция пыталась освободить дорогу, но безуспешно. А во вторник, 28 февраля, и сам Министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что у него якобы нет полномочий на разгон блокады и попросил решения Антитеррористического центра и Кабмина для снятия блокады Донбасса.

Тем самым, возложив ответственность за решение на самого президента Петра Порошенко. Хотя, перекрытие транспортных магистралей - это уголовное преступление и министру не нужен какой-то особый приказ, чтоб пресечь совершение этого преступления.

Судя по всему, Авакову не хочется силой разгонять протестующих. В чем он признался в воскресенье в эфире телеканала 1+1.

Также интересно, что журналисты и блогеры, которые считаются близкими Авакову, секретарю СНБО Александру Турчинову и другим руководителям "Народного фронта" в последнее время блокаду, в целом, поддерживали и призывали власть "прислушаться к активистам" и не применять к ним силу.

Еще один момент - блокада началась в конце декабря через неделю после того как Турчинов заявил о необходимости полного прекращения торговли с непризнанными республиками.

Также очевидно, что главным пострадавшим от блокады становится Ринат Ахметов, который, как хорошо известно в политических кругах, близок к президенту. Есть версия, что все происходящее - это циничная игра самого Порошенко с целью разобрать по частям империю Ахметова и стать олигархом номер один в стране, но она выглядит пока сомнительной.

Больше похоже на то, что бьют не только по Ахметову, но и по Порошенко.

"То, что происходит, – это сигнал для Порошенко, что в стране есть сила, с которой он не может не считаться, - считает политолог Андрей Золотарев. - Если говорить конкретно, то это "Народный фронт" и близкие к нему олигархи вроде Игоря Коломойского. У НФ рейтинг около нуля, но он показывает сейчас, что у него есть возможность повлиять на любые процессы в государстве при помощи людей в камуфляже - активистов, патриотов, националистов Билецкого. И какие бы ни были договоренности Порошенко с тем же Ахметовым, не захочет Аваков - и никто участников блокады не разгонит. А если президент попытается сам разогнать - то будут проблемы в Киеве. Сейчас решается вопрос - кто в стране власть. Президент, опирающийся на официальные структуры, либо НФ, опирающийся на Коломойского и на людей в камуфляже. И Порошенко предстоит сложный выбор".

"Ждать, пока рассосется"

В шахматах и шашках такое положение называется цугцванг. Любое действие или бездействие игрока все равно приведет к ухудшению ситуации, разъясняет политолог Вадим Карасев. По его словам, на одной чаше весов - "внешнее управление" (читай первый шаг к национализации) украинских предприятий на неподконтрольных территориях, что может привести к падению экономики и энергетическому кризису.

На другой - пресловутые рейтинги самого президента и его политической силы. Разогнать блокаду - стать мишенью для всех тех, кто требует "прекратить зраду и торговлю с оккупантами", а также вызвать угрозу бунта в столице.

"Порошенко сейчас загнали в угол. Поэтому у него один выход - ожидать, как все само по себе рассосется", - говорит Карасев.

Проблемы с Мариуполем

Опрошенные эксперты развязку ситуации видели в том, что Ахметов сам лично попытается решить свои проблемы путем переговоров с Кремлем, а также оказав давление на депутатов, которых он контролирует, во время принятия важных для Украины законопроектов.

Впрочем, политолог Вадим Карасев не исключил, что ценой промедления власти с принятием решения по деблокированию может стать широкомасштабная наступательная операция сепаратистов при поддержке России.

"В Киеве многие считают, что вот, мол, пусть Россия забирает себе эти "ДНР/ЛНР", - говорит Карасев. - Проблема тех, кто так считает, в том, что если Россия будет забирать Донбасс, то не один Донецк, а только вместе с Мариуполем, который сейчас находится на подконтрольной Украине территории. И если национализировать предприятия, то национализировать всё. Если остановятся металлургические предприятия Мариуполя, Украина потеряет 12% ВВП. Потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики".

Источник from-ua.com