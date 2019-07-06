«Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки

06.07.2019 08:00

Местное население прифронтовых поселков Зайцево и Майорска взбунтовалось и выдвинуло условие оккупационным «властям» Горловки. Такого рода документ был обнародован ресурсом «Ситуация на блокпостах Донбасса», о чем информирует replyua.net.



Таким образом, жители прифронтовых населенных пунктов пожаловались, что из-за постоянных обстрелов со стороны террористической «ДНР» они вынуждены мириться с серьезными неудобствами. В частности, отмечается, что в Бахмутке уже три года воды нет, а причиной тому является прорыв трубопровода в Горловке. И подобного рода проблем на Донбассе собралось немало.



Возмущенные ситуацией на Донбассе украинцы пишут: «Каждый день КПВВ Майорск пересекает десять тысяч человек. Нуждой тому является, в частности, получение пенсии, социальных выплат, посещение родных и близких. И это все быстро и комфортно происходит. Но вот мы, жители Зайцево, уже пять лет живем в ненормальных условиях». Местное население призвало оккупантов в Горловке дать коммунальным службам восстановить нормальную работу водопровода. «Мы в отчаянии. Мы вас предупреждаем: если с 1 августа текущего года «Режим Тишины» со стороны ОРДЛО не будет обеспечен на 30 суток, то мы вынуждено перекроем автомобильную дорогу Горловка - Бахмут».