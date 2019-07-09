Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ

09.07.2019 17:12

Бойцы, несущие службу на передовых позициях ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области, рассказали о ситуации на фронте украинским СМИ.

Военные отмечают:

«Обстрелы происходят каждый день. Если они молчат, значит, задумали что-то плохое», передает donpress.com.

По словам военных, из-за обстрелов поселок Южный совсем опустел, там почти не ездит транспорт, на улицах населенного пункт мины и снаряды, несколько домов уничтожены полностью.

Кроме того, бойцы ВСУ рассказали о тактике НВФ во время обстрела:

«Минут 30−40 они обстреливают беспрерывно из тяжелого орудия, потом начинается обстрел стрелковым»…