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Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ
09.07.2019 17:12
Бойцы, несущие службу на передовых позициях ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области, рассказали о ситуации на фронте украинским СМИ.
Военные отмечают:
«Обстрелы происходят каждый день. Если они молчат, значит, задумали что-то плохое», передает donpress.com.
По словам военных, из-за обстрелов поселок Южный совсем опустел, там почти не ездит транспорт, на улицах населенного пункт мины и снаряды, несколько домов уничтожены полностью.
Кроме того, бойцы ВСУ рассказали о тактике НВФ во время обстрела:
«Минут 30−40 они обстреливают беспрерывно из тяжелого орудия, потом начинается обстрел стрелковым»…
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, транспорт, мины, ВСУ, обстрелы, НВФ
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