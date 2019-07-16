- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- «Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»13:28
Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось
В Интернете опубликованы новые фотографии, которые были сделаны в центре офисного центра "Северный" в Донецке, который, по одной из появившихся версий, серьезно затопили шахтные воды.
Снимки опубликовали пользователи социальных сетей и повергли аудиторию в настоящий шок, передает dialog.ua.
Ого, сколько воды в ТЦ "Северный"", — сообщается в комментарии к фото, выложенном в Twitter интернет-пользователем hochu domoy. На опубликованных фотографиях виден масштаб затопления и попытка местных спасателей откачать воду из помещения. На одной фотографии можно увидеть, что вода поднялась до высоты более метра.
В Интернете опубликованы новые фотографии, которые были сделаны в центре офисного центра "Северный" в Донецке, который, по одной из появившихся версий, серьезно затопили шахтные воды. Снимки опубликовали пользователи социальных сетей и повергли аудиторию в настоящий шок. "Донецк. Ого, сколько воды в ТЦ "Северный"", — сообщается в комментарии к фото, выложенном в Twitter интернет-пользователем hochu domoy.
На опубликованных фотографиях виден масштаб затопления и попытка местных спасателей откачать воду из помещения. На одной фотографии можно увидеть, что вода поднялась до высоты более метра.
Теги: Донецк, Донбасс, офис, вода, шахта, затопление, соцсети
- Затопление шахты может оставить пол Донецка без воды
- В Донецке будут чистить шахтные воды
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой
- Жителей одного из районов Донецка "выселяют" грунтовые воды
- Донецк спасли от затопления
- Из-за горения угля на шахте им. Засядько Донецк на грани экологической катастрофы
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент18:08
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- Массовое отравление на Ровенщине: обед в кафе для 39 человек завершился в реанимации18:34
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент18:08
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко17:31
- В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину17:10
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend16:32
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»