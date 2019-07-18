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В Минске стороны договорились о перемирии на Донбассе

18.07.2019 11:02
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В Минске стороны договорились о перемирии на Донбассе

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием представителей ОРДЛО было согласовано перемирие. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, стороны признали положительное влияние практики режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для мирного населения. На своей странице в соцсети Олифер пишет:

«Исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон: — подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 года по киевскому времени; - повторно заявляет о своей общей и твердую приверженность полному выполнению минских договоренностей; - обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств».

Источник : https://donpress.com 



Теги: , Минск, перемирие
 
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