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Архив - Донецкая область

Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец

26.07.2019 07:49
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Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ.

Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позициии Объединенных сил. Огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики открыли неподалеку Причепиловка

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС и отметили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения и соблюдают при этом условия прекращения огня.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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