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В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО
Украинская телеведущая поймала боевиков на признании того, что именно они нанесли удар по Boeing, который пролетал над Торезом. В своем шоу на Youtube украинская журналистка Янина Соколова показала фрагменты постановочного митинга-реквиема в "ДНР", посвященного пятилетию трагедии МН17 с комментариями участников мероприятия, передает "Диалог.UA".
Так, две жительницы фейковой республики рассказали, как они видели падение самолета над ОРДЛО, надеясь на то, что он принадлежит ВСУ. Одна из сепаратисток уточнила, что как раз в это время боевики наносили удары по воздушным судам армии Украины. Соколова убеждена, что эти комментарии можно использовать как показания свидетелей преступления в Гааге.
Журналистка отметила, что митинг-реквием, который был устроен террористами "ДНР", чтобы традиционно обвинить во всем Украину, неожиданно обернулся против них самих.
Теги: Донбасс, Боинг, признание, вина, ДНР
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