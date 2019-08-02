Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие

02.08.2019 12:32

Личный состав Вооруженных сил Украины понес санитарные потери на временно оккупированном Донбассе в ходе провокаций оккупантов РФ.

За прошедшие сутки, 1 августа, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что российские оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что провокационные обстрелы гремели в районах населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное, Крымское и Попасная. К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - констатировали в ООС.