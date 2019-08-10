Домашний арест и залог: В Мариуполе боевиков "ДНР" выпустили на свободу

10.08.2019 13:33

Жовтневый районный суд Мариуполя на этой неделе освободил из-под стражи Р. Джумаева и С. Костенко, воевавших на стороне российских сепаратистов.

Об этом 0629 стало известно из собственных источников.

Судьи в составе председательствующего Ковтуненко В. А., судей Соловьева А.Л., Шатилова Н.Г., защитника Богатченко В. М.приняли решение изменить меру пресечения Джумаева Р. в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток, то есть до 3 октября 2019 включительно.

Под стражей Джумаев находится с конца 2018 г после того, как 11 декабря у экс-участника сепаратистского формирования “Пятнашка” изъяли незаконный киоск, расположенный на Левобережье. На полигоне, куда доставили МАФ, произошел конфликт, в ходе которого Джумаев распылил из баллончика слезоточивый газ в майора полиции и ветерана АТО.

Напомним, ранее Роман Джумаев был задержан 18 сентября 2017. В Марьинском суде находится уголовное производство по ч. 1 ст. 258 - 3 УК Украины по факту участия Джумаева в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ДНР". 4 января 2018 ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей. 6 марта 2018 был продлен срок ограничения свободы, 3 мая постановлением коллегии судей Медведского М.Д., Сенаторова В.А., Приходько В.А. подсудимый Джумаев был освобожден из-под стражи в зале суда, и ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 6 раз судьи и адвокат не являлись на заседания, и Джумаев оказался на свободе.

Кроме того, 5 августа 2019 г. Жовтневый районный суд. Мариуполь в составе коллегии судей: председательствующего судьи Соловьева А.Л, судей Папаценко П. И и Шатилова Л.Г., защитников Довженко В. И. и Горелова А. выпустили еще одного "ДНРовца" 33-летнего С. Костенко.

С июня 2014 по июль 2015 он минометчиком сначала "в группе быстрого реагирования, а потом 5-ой батареи Республиканской гвардии". Он был задержан 4 июля 2018 в Мариуполе.

Рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного производства по обвинению Костенюк С. Г в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 258-3 ч. 1 УК Украины "участие в террористических группировках" выпустил его под залог, предусмотренный УПК Украины. Его размер составил в 153 680 грн.

Внесение залога стало возможно благодаря решению Конституционного суда Украины № 7-р / 2019 от 25.06 2019 о признании неконституционным положение ч. 5 ст. 176 УПК Украины", которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса. В них речь идет о госизмене.