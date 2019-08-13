«Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе

13.08.2019 21:02

Причиной мора рыбы в донецком Кальмиусе якобы, стал сброс сточных вод, о чем свидетельствуют результаты первого анализа воды, проведенного санэпидемслужбой «ДНР». Об этом сообщает подконтрольный ОРДО телеканал «Оплот», пишет ДонПресс.

Как отметил ресурс, рядом с местом неприятного запаха от воды работники санэпидемслужбы сточных коллекторов не обнаружили. «Главный санитарный врач» неподконтрольного Украине Донецка Валерий Ковалев сообщил:

«Мы имеем массивное бактериальное загрязнение воды. При норме 5 тысяч кишечных палочек в одном литре, мы имеем 7 миллионов».

Отмечается, что результаты повторного анализа воды будут известны к концу недели. В то же время, в санэпидемслужбе подчеркнули, что загрязнение, повлекшее неприятный запах, «само по себе пройдет спустя некоторое время».