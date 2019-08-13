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«Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе

13.08.2019 21:02
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«Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе

Причиной мора рыбы в донецком Кальмиусе якобы, стал сброс сточных вод, о чем свидетельствуют результаты первого анализа воды, проведенного санэпидемслужбой «ДНР». Об этом сообщает подконтрольный ОРДО телеканал «Оплот», пишет ДонПресс.

Как отметил ресурс, рядом с местом неприятного запаха от воды работники санэпидемслужбы сточных коллекторов не обнаружили. «Главный санитарный врач» неподконтрольного Украине Донецка Валерий Ковалев сообщил:
«Мы имеем массивное бактериальное загрязнение воды. При норме 5 тысяч кишечных палочек в одном литре, мы имеем 7 миллионов».
Отмечается, что результаты повторного анализа воды будут известны к концу недели. В то же время, в санэпидемслужбе подчеркнули, что загрязнение, повлекшее неприятный запах, «само по себе пройдет спустя некоторое время».



Теги: Донецк, Донбасс, рыба, Кальмиус, ОРДО
 
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