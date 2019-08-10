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«Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе

10.08.2019 16:31
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«Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе

В неподконтрольном Украине Донецке санэпидемстанция подтвердила ужасное состояние воды в Кальмиусе. Ситуацию, связанная с мором рыбы на Нижне-Кальмиусском водохранилище, рассмотрели на внеочередном выездном «заседании Донецкой городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Так, по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 08−09.08.2019 г. установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища требованиям СанПиН 4630−88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода (БПК) в 1.5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2.5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³).

В ОРДО уточнили, что результаты исследований свидетельствуют о свежем органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища. Контрольный отбор проб воды водоема запланирован на 12.08.2019 г.



Теги: Донецк, Донбасс, вода, рыба, Кальмиус, загрязнение, водохранилище, ОРДО
 
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