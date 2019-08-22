«В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ

22.08.2019 10:00

Члены НВФ «ДНР» в социальных сетях жалуются на большие потери, которые эту информацию тщательно скрывает. Скриншоты переписки опубликовал в Twitter украинский блогер Necro Mancer.

Согласно информации, местный житель сообщал о тяжелом ранении 2 членов НВФ «ДНР»:

«Сегодня (20.08) в рудбольницу привезли двух молодых ребят-ополченцев. Состояние, видно, тяжелое. В новостях ничего нет — у нас минское затишье. Заигрались, скрывают все… Гибнут ребята, а о них никто не знает, не вспоминает… И на лекарства нет. Мрачно и противно».

При этом пользователи отмечают, что разведка ВСУ знает о потерях НВФ: