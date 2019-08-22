Последние новости раздела
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
«В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ
22.08.2019 10:00
Члены НВФ «ДНР» в социальных сетях жалуются на большие потери, которые эту информацию тщательно скрывает. Скриншоты переписки опубликовал в Twitter украинский блогер Necro Mancer.
Согласно информации, местный житель сообщал о тяжелом ранении 2 членов НВФ «ДНР»:
«Сегодня (20.08) в рудбольницу привезли двух молодых ребят-ополченцев. Состояние, видно, тяжелое. В новостях ничего нет — у нас минское затишье. Заигрались, скрывают все… Гибнут ребята, а о них никто не знает, не вспоминает… И на лекарства нет. Мрачно и противно».
При этом пользователи отмечают, что разведка ВСУ знает о потерях НВФ:
«Зато с другой стороны знают и фамилии, и звания, из какого города и бригады»
Теги: Донбасс, новости, потери, НВФ
Читайте также:
- "А потом у нас пошли потери", - боевик "ДНР" рассказал о боях за Ясиноватскую развязку
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- "Нас было 680 человек. Сейчас в живых осталось человек 70–80", - боевик о боях за Саур-Могилу
- Погибли за свободу Украины от оккупации РФ: боевики на Донбассе убили двоих воинов ВСУ за сутки
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины
- Силы ООС удержали Южное: стало известно о крупных потерях боевиков во время атаки
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки10:30
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза09:38
- Россия запустила в космос робота "Федора"09:30
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше09:18
- В Нафтогазе предложили населению купить вдоволь газа по нынешней цене и жить с ним до весны09:00
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи08:43
- Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера08:30
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ