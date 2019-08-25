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Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют движение грузов через непоконтрольный участок украино-российской границы. Об этом говорится в отчете Миссии.
Ночью 22 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, вероятно, грузовой поезд для перевозки топлива (в составе 20 вагонов), двигавшийся на юг через железнодорожную станцию в н. п. Кумшацкое (неподконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) в направлении н. п. Софиевка (неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка), а также поезд (в составе не менее 50 вагонов), который стоял на той же станции (по оценке, вероятно, груженный углем).
В неподконтрольном правительству районе вблизи Маныча также зафиксированы транспортные средства.
Ночью 22 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, вероятно, 1 грузовик и 2 автомобиля, стоявших в поле приблизительно в 3,5 км к северо-востоку от н. п. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), в прилегающем к границе с Российской Федерацией районе, где нет официальных пунктов пересечения, а также 1 грузовик, стоявший на перекрестке приблизительно в 2,5 км к юго-западу от Маныча. Приблизительно через 10 минут в этом районе БПЛА зафиксировал еще 1 грузовик, двигавшийся на запад по грунтовой дороге приблизительно в 400 м к западу от границы.
Приблизительно через 30 минут БПЛА обнаружил около 6 человек, шедших в западном направлении в поле между границей и указанным выше грузовиком, а также 2 автомобиля.
Еще приблизительно через 5 минут БПЛА зафиксировал, что 2 автомобиля (вероятно те же, о которых упоминалось выше) двигались на запад в направлении Маныча, а также третий автомобиль, который также двигался на запад в сторону Маныча.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, трафик, поезд, ОБСЕ
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