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Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
В Интернете опубликованы истории 4 российских оккупантов, которые погибли на Донбассе, однако в официальных отчетах отмечены как погибшие от артиллерийских обстрелов украинской армии во время охраны границы с Украиной, пишет Диалог.UA.
Об этом у себя в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. "Хроники гражданской войны, или как военнослужащие 17 ОМСБр ВС РФ умирали в 2014 году на границе Украины в Ростовской области", - отметил он. Так были опубликованы данные о 4 российских солдатах: их имена и фамилии. Марсель Араптанов, Константин Кузьмин, Иннокентий Иванов, Вадим Ларионов. Все они якобы были переброшены в Ростовскую область, где спустя некоторое время недалеко от границы их "настигли" снаряды в украинской артиллерии. Российские оккупанты были убиты в августе 2014 года.
Теги: Россия, Донбасс, труп, потери, оккупанты
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