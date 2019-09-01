Интересный "документ" из "ЛНР": это самое главное "достижение" "поднявшихся с колен" любителей России

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Вопреки обещаниям террористов приблизить зарплаты работников "бюджетной сферы" "ЛНР" к российским и украинским аналогам, на шестой год оккупации в ОРЛО зарплаты медиков, учителей и др. остаются одними из самых низких. В Сети появился документ, судя по которому, труд квалифицированных медиков в "народных республиках" оценивается куда дешевле, чем на неоккупированной территории Украины. И куда дешевле, чем в России, на которую в Луганске упорно ориентируются, сообщает "Диалог.UA".
"Документ" показал блогер ЛНР (Колывано-Бджолария) в своем Twitter. Судя по бумажке, самую высокую зарплату в "ЛНР" получают акушеры-гинекологи, анестезиологи, и врачи-бактериологи. Для всех остальных она не выше 6 тысяч 700 рублей, а в некоторых случаях даже ниже.
Кстати, то, что ситуация в здравоохранении – плачевная, при знают уже и представители оккупационной "власти". Например, "министр" здравоохранения "ЛНР" Наталья Пащенко. Недавно она заявила, что в "республике" дефицит кадров – во всех медучреждениях. Их обеспеченность кадрами – на уровне примерно 50 %, в том числе врачами – 48,9%, а средним медперсоналом — 62,4%. А 41,3% врачей в больницах "ЛНР" и 21,7% средних медработников – люди пенсионного возраста. И это при том, что в Луганске работает подконтрольный оккупационной "власти" медицинский университет и медучилище. Но даже "министр" признала, что наиболее толковые выпускники этого вуза правдами и неправдами избегают обязательного для них трудоустройства в "республике" и уезжают в РФ. Даже несмотря на то, что там приходится пересдавать квалификационные экзамены и подтверждать диплом.
Похожая ситуация и в "ДНР": низкая зарплата медиков, отток кадров. И общая для "республик" проблема – пребывающее на уровне "ниже плинтуса" качество медобслуживания. Кстати, после того, как РФ практически свернула "братскую" помощь "ЛНР/ДНР" в плане лекарств, в больницах и аптеках ОРДЛО весьма часто нет даже самых простых медикаментов. Их многие жители оккупированного Донбасса стараются привозить из свободной Украины. Здесь лекарства намного дешевле, чем в "свободных" от Украины "республиках".
Теги: Донбасс, зарплата, документы, ДНР, ЛНР
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