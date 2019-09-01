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КПП «ДНР» начали работать по новому графику
Сегодня, 1 сентября, все пункты пропуска в так называемой «ДНР» перешли на осенний режим работы — с 7:00 до 18:30. В то же время, единственный на Луганщине пешеходный пункт пропуска КПВВ «Станица Луганская» с сегодняшнего дня осуществляет пропуск с 7.00 до 18.00. О текущей ситуации очевидцы сообщают в соцсетях, пишет ДлнПресс.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» утром была значительная очередь из транспортных средств, к обеду ситуация улучшилась. Пешая очередь также небольшая, пишут проезжающие:
«9:15. Горловка. Еду с Украины, заехали сразу, пешая небольшая на „ДНР“ 40 машин, стоим»,
«КПВВ «Горловка». По состоянию на 09:45 на пункте пропуска 100 автомобилей, 17 автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди.
«10:15. Горловка в сторону Украины 5 машин перед шлагбаумом»,
«В Горловке в 11:25 перед шлахмаубом пусто. На паспортном 8 машин. „Днр“ блокпосты прошли за 1.5 часов. На Украине 13:50 проехали»
«В Горловке в 12.00 было 10 машин на заправке перед шлахбаумом»,
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) также не слишком большие очереди — до 30 авто. Очевидцы сообщают о проверках ГАИ на объездной в районе «Артемиды»:
«9:15. Каргил в Донецк — машин 50 основной и 15 льгота»,
«10:21. Каргил. На выезд из молодой республики очередь до моста. Машин 60−70. Льготы 10 авто. Бабковозов нет. Пеших нет»,
«Каргил. На объездной на Артемиде гонки. Перекрыта часть дороги. ГАИ пускают по встрече. Повышенное внимание к самочувствию, ремням и местным номерам»,
«13:18. Каргил 10 льгота, 30 простая. Из Донецка».
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» отмечается непривычно быстрое продвижение очередей. Местные жители связывают улучшение с недавней реконструкцией блокпоста:
«Вчера, 31 августа приехали на Еленовку в 11 часов своим авто, не было никого, проехали за 10 минут, на Перлыне тоже никого, на Новотроицкой таможне были десятыми в очереди, через десять минут заехали в таможню, проверка заняла тоже минут 10−15, вот бы так всегда!»,
«11:34. На Еленовке в Украину до 20 машин»,
«14:00. пешим ходом на автобусах из Донецка в Мариуполь через Еленовку сегодня дорога заняла 3 часа. Это с прохождением всех БП и время поездки».
По КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении, известна ситуация только по состоянию на утро:
«На Октябре на 7.30, 15 авто, льготы 2 авто».
Теги: Донбасс, работа, график, ДНР, КПП
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