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Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь
06.09.2019 09:52
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/45;
«Марьинка» — 0/80;
«Новотроицкое» — 30/50;
«Гнутово» — 20/30.
В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 38,9 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8955 человек и 1150 транспортных средств;
«Марьинка» — 7870 человек и 1415 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7480 человек и 1310 транспортных средств;
«Гнутово» — 3605 человек и 825 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 965 человек.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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