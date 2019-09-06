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Архив - Донецкая область

В Мариуполе подрались водитель автобуса и пешеход. ВИДЕО

06.09.2019 15:13
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В Мариуполе подрались водитель автобуса и пешеход. ВИДЕО

Вчера, 5 сентября, в Мариуполе на ул. Куинджи вспыхнул конфликт на дороге. Подрались водитель коммунального автобуса и пешеход.

Очевидцы говорят, что мужчина (возможно он был пьян) слишком медленно переходил дорогу, а и итоге остановился перед автобусом. Водитель просил его отойти, но тот не спешил. В итоге завязалась перепалка на высоких тонах, которая переросла в драку. Об этом 0629 стало известно из паблика в соцсетях.

Мужчины били и толкали друг-друга, а в итоге борьба перешла в партер.
Прохожие разняли конфликтующих.
Комментарий полиции ожидается.



Теги: Донбасс, Мариуполь, водитель, драка, пешеход
 
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