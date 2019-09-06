В Мариуполе подрались водитель автобуса и пешеход. ВИДЕО

06.09.2019 15:13

Вчера, 5 сентября, в Мариуполе на ул. Куинджи вспыхнул конфликт на дороге. Подрались водитель коммунального автобуса и пешеход.

Очевидцы говорят, что мужчина (возможно он был пьян) слишком медленно переходил дорогу, а и итоге остановился перед автобусом. Водитель просил его отойти, но тот не спешил. В итоге завязалась перепалка на высоких тонах, которая переросла в драку. Об этом 0629 стало известно из паблика в соцсетях.

Мужчины били и толкали друг-друга, а в итоге борьба перешла в партер.

Прохожие разняли конфликтующих.

Комментарий полиции ожидается.