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Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно
13.09.2019 18:49
В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители могут наблюдать природную аномалию – созревшие плоды алычи и соцветия на одном дереве. Об этом сегодня, 13 сентября, на своей странице в Facebook сообщила мариупольчанка Анна Ярославцева, пишут Донецкие новости.
«А вы видели, чтобы дерево одновременно и фрукты давало, и цвело в сентябре? Алыча удивила сегодня», – написала Анна.
Также она опубликовала фото.
Пользователи соцсетей отмечают необычность природного явления:
Ира: «Противоречит закону природы»;
Александр: «Ого-го»;
Наталья: «Видели – яблоню и вишню»;
Анастасия: «Это в Мариуполе такое чудо?»;
Анна: «Да, природная аномалия».
Теги: Донбасс, Мариуполь, аномалия, цветение, плод
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