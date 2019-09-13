Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно

13.09.2019 18:49

В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители могут наблюдать природную аномалию – созревшие плоды алычи и соцветия на одном дереве. Об этом сегодня, 13 сентября, на своей странице в Facebook сообщила мариупольчанка Анна Ярославцева, пишут Донецкие новости.

«А вы видели, чтобы дерево одновременно и фрукты давало, и цвело в сентябре? Алыча удивила сегодня», – написала Анна.

Также она опубликовала фото.

Пользователи соцсетей отмечают необычность природного явления:

Ира: «Противоречит закону природы»;

Александр: «Ого-го»;

Наталья: «Видели – яблоню и вишню»;

Анастасия: «Это в Мариуполе такое чудо?»;

Анна: «Да, природная аномалия».